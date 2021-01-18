Все из-за Крыма: лидер сербов Боснии сказал, почему Украина раздувает скандал вокруг подаренной Лаврову иконы

Скандал, который провоцировала Украина вокруг иконы, подаренной членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорадом Додиком главе МИД России Сергею Лаврову, носит очевидные политические мотивы.

«Я думаю, что причиной этого скандала стала моя позиция по поводу Крыма, раздражающая украинцев. Я открыто говорю, что Крым – это территория России, и что именно Россия обладает историческим и естественным правом управлять им», – заявил Додик в интервью газете «Политика», которое цитирует «Балканист.ру».

Лидер сербов Боснии подчеркнул, что Киев не имеет никаких оснований утверждать о своем праве собственности на православную реликвию, поскольку никаких документальных доказательств до сих пор не представлено.

«Они требуют вернуть им икону, но не приводят никаких доказательств, на каком основании заявляют об этом. Если будут найдены документы, я извинюсь и верну ее. Если государство ищет что-то, потому что это было украдено, тогда должны быть соответствующие документы. Однако их у Украины нет. Через Управление по координации полицейских органов БиГ мы получили от Интерпола информацию о том, что этот объект не находится в розыске. Некто заявил, что это «украденная икона», просто чтобы привлечь к себе внимание. Мы написали письмо украинским властям с просьбой предоставить нам информацию о том, числилась ли икона в розыске на тот момент, когда Сергей Лавров прибыл с визитом в Сараево. На сегодня мы не получили подтверждения. Ни один государственный орган Украины не разыскивает эту икону. Судебное разбирательство также начато в Сараево, так что мы дождемся его окончания», – указал Додик.

Трехсотлетнюю позолоченную икону Святого Николая Додик подарил Лаврову 14 декабря во время визита в Боснию и Герцеговину. Как сообщали местные СМИ, ранее реликвия хранилась в Луганске. После этого Украина направила в МИД Боснии ноту с требованием прояснить ее происхождение. 18 декабря в дипведомстве России заявили, что образ будет возвращен дарителю для уточнения его истории по линии Интерпола. Икона была передана послу Боснии в Москве, и тот доставил ее 25 декабря в Сараево.

Между тем 22 декабря кабинет сербского члена президиума БиГ выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что икона не была украдена: это семейная реликвия. В интервью «Политике» Додик подтвердил свои слова. «Один из моих знакомых, который прожил в России 25 лет (хотя я даже не могу назвать его знакомым), сказал мне, что у него есть семейная икона и что он готов вернуть ее в Россию», – пояснил политик.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 18.01.21

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