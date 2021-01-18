В Черногории началась «зачистка» чиновников из партии президента страны

В черногорском городе Ульцинь арестованы пятеро чиновников из Демократической партии социалистов, лидером которой является президент страны Мило Джуканович. Поводом для их задержания стало злоупотребление полномочиями.

В числе арестованных мэр города Ульцинь Льоро Hрекич, секретарь финансового отдела муниципалитета Cеад Oсманович, секретарь городского отдела по защите окружающей среды и коммунальным услугам Мустафа Горан, директор спасательной службы Cаубих Mехмети, секретарь коммунальной полиции Mилазим Мустафа.

Комментируя это событие, вице-премьер Черногории Дритан Абазович подчеркнул, что кабинет министров намерен покончить со злоупотреблениями представителей власти. «Пусть суд выяснит, каким образом они получали победы на выборах. Гражданам это и так ясно. Правительство страны намерено покончить с любого рода злоупотреблениями!» – сказал он.

Напомним, после парламентских выборов, на которых победу одержала оппозиция, новый кабинет министров Черногории сформировали противники действующего президента страны.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 18.01.21

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