Сербия поможет Македонии вакциной от коронавируса

Сербия отправит в Северную Македонию восемь тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech. Как сообщил премьер-министр страны Зоран Заев, в настоящее время ведутся технические переговоры о доставке препарата.

«Президент Сербии подтвердил, что поможет нам с вакциной, которую мы получим по закупочной цене. Это знак солидарности с соседями ради развития нашего сотрудничества <…> Первыми привьют медработников, хронических больных, пожилых граждан и лиц, находящихся в группе риска», – цитирует Заева «Балканист.ру».

Издание отмечает, что ранее вакциной с Македонией собиралась поделиться Болгария. В конце декабря македонский министр здравоохранения Венко Филипче сообщал, что София передаст Скопье часть от каждой партии закупленных ею вакцин от коронавируса.

Вместе с тем, по словам премьер-министра Сербии Аны Брнабич, в 2021 году девять из десяти бедных стран, вероятнее всего, не смогут приобрести вакцину Pfizer – 96% препарата уже выкупили западные государства.

Напомним, что 9 ноября Сербия, Северная Македония и Албания заключили соглашение о «мини-Шенгене», который предполагает свободное передвижение людей, товаров и капиталов внутри стран- участников договора.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 18.01.21

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