российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 января 2021, 15:27 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Сербия поможет Македонии вакциной от коронавируса

Фото: DPA

Сербия отправит в Северную Македонию восемь тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech. Как сообщил премьер-министр страны Зоран Заев, в настоящее время ведутся технические переговоры о доставке препарата.

«Президент Сербии подтвердил, что поможет нам с вакциной, которую мы получим по закупочной цене. Это знак солидарности с соседями ради развития нашего сотрудничества <…> Первыми привьют медработников, хронических больных, пожилых граждан и лиц, находящихся в группе риска», – цитирует Заева «Балканист.ру».

Издание отмечает, что ранее вакциной с Македонией собиралась поделиться Болгария. В конце декабря македонский министр здравоохранения Венко Филипче сообщал, что София передаст Скопье часть от каждой партии закупленных ею вакцин от коронавируса.

Вместе с тем, по словам премьер-министра Сербии Аны Брнабич, в 2021 году девять из десяти бедных стран, вероятнее всего, не смогут приобрести вакцину Pfizer – 96% препарата уже выкупили западные государства.

Напомним, что 9 ноября Сербия, Северная Македония и Албания заключили соглашение о «мини-Шенгене», который предполагает свободное передвижение людей, товаров и капиталов внутри стран- участников договора.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 18.01.21

В Черногории началась «зачистка» чиновников из партии президента страны. / Все из-за Крыма: лидер сербов Боснии сказал, почему Украина раздувает скандал вокруг подаренной Лаврову иконы. / Хорватия закрыла границу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

В Черногории началась «зачистка» чиновников из партии президента страны

Все из-за Крыма: лидер сербов Боснии сказал, почему Украина раздувает скандал вокруг подаренной Лаврову иконы

Хорватия закрыла границу

В Белграде появится улица в память жертв хорватского террора

Жители Словакии не могут покидать дома без теста на коронавирус

Le Monde указала на давление на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer

Министр финансов Сербии примет китайскую вакцину против коронавируса

Британские ученые выяснили, на какой срок сохраняется иммунитет у переболевших Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Европа, Сербия,