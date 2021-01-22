Албания выдворила российского дипломата: посольство РФ считает это решение безосновательным

Сотрудник российского посольства в Албании Алексей Кривошеев выслан из страны под предлогом «нарушения мер по предотвращению распространения коронавируса». Посольство РФ в Тиране считает эти обвинения безосновательными.

В МИД Албании заявили, что российскую сторону ещё в апреле 2020 года уведомляли о неудовлетворенности поведением дипломата. «Несмотря на обещания, российский дипломат продолжал нарушать эти меры. К сожалению, правительство Албании решило объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата, он обязан покинуть страну в течение 72 часов с момента объявления решения», – цитирует «Балканист.ру» заявление албанского МИДа.

В то же время ведомство выразило готовность развивать дружеские отношения и продолжать сотрудничество с Россией, выразив надежду, что Москва воспримет этот шаг как вынужденную меру по защите здоровья людей.

Между тем в посольстве РФ в Тиране утверждают, что обвинения в адрес российского дипломата безосновательны. «Подчеркнем, что упоминание имени нашего должностного лица в пресс-релизе является грубым нарушением международной дипломатической практики. Об этом уведомлено Министерство иностранных дел России», – подчеркнули в российском диппредставительстве.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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