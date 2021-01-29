Скандал в Боснии: ЦИК подал в суд на сербского политика

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины (БиГ) обвинила представителя Республики Сербской в президиуме БиГ Милорада Додика в разжигании розни и подала на него в суд. Как пишет «Балканист.ру», скандал разгорелся после решения комиссии аннулировать результаты местных выборов в городах Добой и Сребреница

По мнению Додика, такие действия ЦИК, во многом подконтрольного Сараево, нельзя оценить иначе, как «этнический инжиниринг». Политик обратил внимание на саботаж, который устроили сербские члены комиссии, проголосовав за аннулирование выборов в городах, где сербские партии одержали победу. «Только продажные сербы могут голосовать за аннулирование результатов выборов в Сребренице», – заявил он.

Додик также обратил внимание на семейный статус члена комиссии Вани Бьелицы-Прутины, косвенно предположив, почему сербка голосовала за решение ЦИК, идущее вразрез с интересами сербов Боснии.

В ЦИКе сочли такие заявления оскорблением как избирательной комиссии, так и ее члена Бьелицы-Прутины.

Издание отмечает, что действия центральных органов власти БиГ часто вызывают большие сомнения в объективности. Например, после недавнего выступления лидера ведущей партии боснийских мусульман Бакира Изетбеговича, в котором он открыто называл сербов «плохим народом», не последовало никакой реакции Сараево.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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