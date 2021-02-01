Россия отправила первую партию вакцины против коронавируса для Республики Сербской

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» для Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) доставлена в аэропорт Сараево. После прохождения таможни препарат будет направлен в Агентство по лекарствам и медицинским препаратам, чтобы начать процедуру сертификации.

По данным боснийских СМИ, всего Республика Сербская запросила у России 100 000 доз вакцины против коронавируса. Ожидается, что необходимая партия «Спутника V» поступит в феврале.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 01.02.21

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