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Среда, 3 февраля 2021, 14:02 мск

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Россия отправит в Черногорию вакцину против коронавируса

В ближайшие несколько дней в Черногорию прибудет первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» объемом 5 000 доз. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Елена Боровинич-Бойович. По ее словам, в общей сложности Черногория поэтапно получит из РФ 100 000 доз, которые рассчитаны для вакцинации 50 000 человек.

В то же время кабинет министров страны ведет переговоры с Pfizer-BioNTech. После подписания договора американо-немецкая вакцина ожидается в Черногории в конце февраля – начале марта.

Боровинич-Бойович также уточнила, что Сербия предложила Черногории и Северной Македонии отправить часть запасов Pfizer-BioNTech, но для поставки необходимо заручиться согласием производителя. Министр здравоохранения заявила, что правительство Черногории не приняло эту помощь, поскольку, по ее словам, это могло поставить под угрозу двусторонние отношения со странами, с которыми ведутся переговоры о поставках вакцины.

Подгорица, Катарина Лане

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