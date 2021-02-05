Скрывавшийся 22 года убийца задержан в России и экстрадирован в Республику Сербскую

В тюрьму «Башня» в восточном Сараево доставлен из России 52-летний Никодин Комадара по прозвищу «Ниджо», подозреваемый в одном убийстве и ранении еще двух человек в 1999 году на территории Республики Сербской.

Комадара, который считался одним из самых разыскиваемых преступников в Боснии и Герцеговине, был задержан в Москве на основании международного ордера на арест, выданного в 2003 году. Он был обнаружен российскими правоохранительными органами в ходе проверки в рамках сотрудничества с министерством внутренних дел Республики Сербской.

«Во время задержания у Комадары были поддельные проездные документы, выданные на имя Драгана Илича. Именно с помощью этого фальшивого имени ему удавалось скрываться два десятилетия», – сообщили в МВД Республики Сербской.

По запросу судебных властей республики Сербской Россия экстрадировала Комадара в Боснию и Герцеговину, и сейчас он находится под следствием по подозрению в том, что 3 июня 1999 года в 12.20 на автобусной станции в городе Пале он убил из пистолета кондуктора Желько Минича и ранил двоих пассажиров.

«Минич получил четыре пули из пистолета калибра 7,65 мм в голову и грудь. Легкие ранения получили пассажиры автобуса Миланка Елез и Срджан Савич. После совершения преступления преступник скрылся», – говорится в сообщении МВД Республики Сербской.

Сараево, Катарина Лане

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