Черногория зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса

Власти Черногории зарегистрировали информацию регистрацию вакцины против коронавируса «Спутник V», в результате его общее количество стран, одобривших применение этого препарата, достигло 26. Об этом говорится в официальном сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Предполагается, что первая партия препарата поступит в Черногорию на будущей неделе Как отмечает «Интерфакс», планируется сначала поставить до 15 тысяч доз вакцины, а затем еще 50 тысяч.

Накануне стало известно, что в Черногории в связи сростом заболеваемости коронавирусом вновь введен комендантский час. Жителям страны запрещено покидать место проживания с 21:00 до 5:00. При этом прекращено междугороднее сообщение в выходные дни. Действуют также другие ограничения.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 12.02.21

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