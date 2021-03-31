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Среда, 31 марта 2021, 16:03 мск

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Президент Сербии отверг «помощь» Евросоюза в межпартийном диалоге с оппозицией

Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии, лидер правящей Cербской прогрессивной партии Александр Вучич отказался от посредничества представителей Европейского союза в межпартийных переговорах внутри страны об изменении сербского законодательства о выборах. По его словам, он готов обсуждать реформы с той частью оппозиционных сил, которая также не желает вмешательства ЕС.

Вучич объяснил свою позицию тем, что Сербия способна самостоятельно разобраться со своими проблемами, «потому что это решение внутри нашей страны». «Я не буду участвовать в межпартийном диалоге под эгидой ЕС», – подчеркнул президент Сербии.

По его словам, Сербская прогрессивная партия готова принять участие в диалоге с оппозицией, «которая знает, что народ её не хочет», и поэтому бойкотировала минувшие парламентские выборы.

Стоит отметить, что Сербия находится в процессе евроинтеграции, и в этой ситуации Брюссель настаивает на переговорах правящей партии с оппозицией. В ЕС неоднократно выражали недовольство, что в сербском парламенте практически отсутствует оппозиция.

Однако часть антиправительственных политических сил бойкотировала последние выборы Скупщины, лишив себя участия в парламентской деятельности. При этом те представители оппозиции, которые принимали участие в выборах, не получили поддержки избирателей.

Белград, Катарина Лане

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