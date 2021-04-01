Словения снова перешла на режим самоизоляции от коронавируса

Словения на фоне угрозы распространения коронавируса вновь перешла на режим полной изоляции: локлаун, который стал третьим по счету за год, продлится до 11 апреля. Согласно решению правительства страны, исключением станут лишь пасхальные праздники, когда члены двух семей смогут навестить друг друга.

Школьников снова переводят на дистанционное обучение, а детские сады будут обеспечивать уход за детьми только тех родителей, которые работают в ключевых отраслях, сообщает словенское агентство STA.

Маски для лица снова станут обязательными на открытом воздухе, за исключением отдыха на природе. Гражданам запрещено покидать свои муниципалитеты, кроме поездок на работу, оказания помощи или участия в дипломатических миссиях.

Прямая продажа товаров и услуг потребителям запрещена. Работают только продуктовые магазины, аптеки и цветочные лавки.

Введен также запрет на массовые собрания. Все торжества запрещены, а комендантский час с 22:00 до 05:00 останется в силе.

Музеи, галереи, библиотеки и архивы также закроются сегодня, мероприятия отменены на следующие 11 дней, а религиозные церемонии будут проходить без присутствия верующих.

Любляна, Катарина Лане

Любляна. Другие новости 01.04.21

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