Северная Македония ужесточила антикоронавирусный карантин

Северная Македония продлила еще на две недели действие ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. При этом, согласно решению правительства страны, ряд мер будут значительно ужесточены.

В частности, комендантский час, который ранее действовал с 22:00, теперь будет начинаться в 20:00, и продлится до 5:00. Все рестораны, кафе и бары, которым ранее было позволено работать до 21:00, будут закрыты. Исключение составят только рестораны в аэропортах Скопье и Охрида и гостиничные объекты общепита, которым позволено обслуживать своих постояльцев. Не работают фитнес-клубы и бассейны, отменены конференции и семинары.

Эти меры введены правительством на две недели, чтобы сдержать рост эпидемии коронавируса в преддверии Пасхи и Курбан- Байрама. Заместитель министра здравоохранения страны Илир Хасани заявил, что такие ограничения призваны защитить граждан. «Мы находимся в преддверии крупных религиозных праздников. Общая эпидемиологическая ситуация – сложная. Если мы сейчас проявим ответственность, нас минут угроза изоляции на праздники», – сказал он.

За минувшие сутки выявлен 301 новый случай заражения, 37 человек скончалось.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 06.04.21

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