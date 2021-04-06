Коронавирусный протест: жители Сараево потребовали отставки правительства

Граждане Федерации Боснии и Герцеговины – одного из энтитетов страны – сегодня вышли на массовый митинг в Сараево под лозунгом «Борьба за жизнь». Демонстранты потребовали от руководства федерации уйти в отставку из-за неспособности обеспечить население вакцинами в разгар коронавирусной эпидемии.

Перед зданием правительства протестующие обратили внимание на бездействие чиновников, которые довели страну до катастрофического положения, и потребовали конкретного плана действий по иммунизации населения.

Премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Фадил Новалич, который сейчас находится под следствием за покупку неисправного медоборудования, обещал наладить поставки препарата против смертельной болезни еще четыре недели назад. Однако массовая вакцинация населения до сих пор не началась.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 06.04.21

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