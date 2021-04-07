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Среда, 7 апреля 2021, 13:50 мск

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Балканы завалило снегом (ФОТО)

Фото: klix.ba

Минувшим вечером и ночью мощный снежный циклон накрыл Балканский полуостров. Обильные осадки выпали в Словении, Хорватии, Сербии и Боснии и Герцеговине.

В Хорватии снегопад назвали «историческим событием» – в Сплите такого никогда не случалось в апреле. Местные жители в соцсетях публикуют фотографии заснеженного города и рисуют на снегу историческую дату.

Источник: klix.ba

Снегом покрыта также Сербия, где, как и везде на Балканах, уже цветут полевые цветы, магнолии и плодовые деревья. В западных районах страны сугробы достигли метровой высоты. В СМИ сообщают, что последний раз снег в апреле в Белграде выпадал в 1997 году.

Источник: telegraf.rs

Накануне вечером метель прошлась по Любляне и «украсила» город в преддверии Дня национального флага.

Босния и Герцеговина тоже завалена снегом. Жители Мостара были шокированы утренними пейзажами и необходимостью очищать от снега автомобили, чего не делали всю зиму, а позавчера в этом городе температура воздуха поднималась выше +20°.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни потепление, которое принесёт дожди в отдельных регионах, а затем возвращение по-настоящему весенней погоды к выходным.

Белград, Катарина Лане

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© 2021, РИА «Новый День»

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