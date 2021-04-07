«Цена вопроса такова…» Глава правительства Черногории объяснил необходимость скандальной отставки министра юстиции

Глава правительства Черногории Здравко Кривокапич оправдал свое решение уволить министра юстиции, защиты прав человека и меньшинств Владимира Лепосавича борьбой с режимом президента страны Мило Джукановича. Об этом премьер-министр заявил в обращении к нации, передает «Балканист.ру».

Напомним, громкий политический скандал в Черногории вызвало заявление Лепосавича и недоказанности геноцида мусульманского населения в Сребренице в 1995 году. Это высказывание вызвало бурную реакцию на Западе, где считают, что факт геноцида в Сребренице давно доказан. Посольства западных стран в Подгорице выступили с осуждением слов министра, после чего глава правительства анонсировал отставку Лепосавича, который, в свою очередь, отказался покидать свой пост. Черногорские сербы, которые поддержали Кривокапича и его коалицию на минувших парламентских выборах, резко осудили действия премьер-министра, назвав их предательством, и вышли на митинги. Волна протестов прокатилась как по стране, так и за ее пределами.

Кривокапич в свое оправдание заявил, что решение отправить в отставку Лепосавича принял «с тяжелым сердцем», и при этом заверил, что его правительство продолжит борьбу за окончательный демонтаж 30-летнего режима президента Мило Джукановича и его Демократической партии социалистов (ДПС).

По словам Кривокапича, вся шумиха вокруг заявлений о геноциде в Сребренице используется партией Джукановича, чтобы расколоть правительство Черногории. «Мы не должны играть в игру, навязанную нам ДПС, а они проблему Сребреницы не решают не из любви к нашим боснийским согражданам, а из-за криминала, который они отчаянно хотят спасти, разыгрывая карту нашего раскола. Мы не должны попадаться на их удочки зла», – подчеркнул Кривокапич.

Черногорский премьер-министр заверил, что в своем решении снять Лепосавича с поста министра юстиции руководствовался общественными интересами. «Я принял решение с тяжелым сердцем, но я принял его, чтобы защитить вас, а не предать. Вы можете не понять этого сегодня, но я уверен, что однажды вы поймете, в каком положении мы находились в этот исторический момент. Цена вопроса такова, что сводит на нет важность каждого человека перед большой целью – лишить ДПС властных полномочий. А это подразумевает если не согласие, то, по крайней мере, понимание со стороны части международного сообщества. Это не рабство (я никогда никому не служил, кроме Бога), это реальность, которая не исчезнет, если мы закроем на нее глаза», – отметил Кривокапич.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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