Китайская экспансия: Пекин готов забрать за долги морское побережье Черногории

Черногория может отдать под контроль Китая морское побережье от Ульциня до Бока Которского залива, если правительство страны не погасит Пекину долг почти в один миллиард евро. Эти деньги в 2015 году режим президента Черногории Мило Джукановича получил под строительство магистрали, протяжённостью 177 км от границы с Сербией и до города Бар, и этот проект еще не завершен.

Правительство Черногории запросило помощь Евросоюза в выплате этого кредита, однако в Брюсселе официально ответили, что «не занимаются погашением долгов третьих стран». Это решение ЕС раскритиковала член Европарламента Bиола фон Крамон, назвав его «неумным».

«У коррумпированных лидеров, таких как президент Черногории Мило Джуканович, были годы, чтобы эксплуатировать страну. Теперь новому правительству необходимо разбираться с финансовым бременем», – пояснила депутат, предупредив, что Европейский Союз «уже однажды допустил ошибку в Греции, когда в подобной ситуации Китай получил порт Пирей. Теперь у Пекина есть шанс, если Черногория не сможет погасить долг, захватить основную часть морского побережья Черногории. Так что перед этим мы должны дважды подумать, чтобы снова не играть по китайским правилам», – заявила политик.

Комментируя эту ситуацию, аналитик Срджан Перич в интервью порталу «Новости» заявил, что Черногория не сможет выплатить этот кредит без посторонней помощи. «Подобные примеры есть и на других континентах. Джибути в Африке и Шри-Ланка в Азии брали крупные займы у Китая, и когда у них возникали проблемы с их выплатой, Китай брал на себя управление инфраструктурными ресурсами этих стран», – отметил он.

«Для Китая законно иметь собственные стратегические планы, но проблема в том, что мы не понимаем своих возможностей. Прежнее правительство отрицало все предупреждения о рисках. В случае возникновения спора решение по кредитному долгу принимает арбитражный суд в Китае», – пояснил Перич.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 15.04.21

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