«Раздел» Боснии и Герцеговины: стали известны новые подробности

Словенский портал Necenzurisano опубликовал «неофициальный дипломатический документ», в котором говорится о разделе Боснии и Герцеговины (БиГ), присоединении Республики Сербской к Сербии и объединении Косово с Албанией.

Авторы публикации предполагают, что «документ» о новых границах стран бывшей Югославии под названием «Западные Балканы – путь вперед» был в феврале 2021 года отправлен в Брюссель председателю Европейского совета Шарлю Мишелю из офиса премьер-министра Словении Янеза Янши.

В этом «документе» предлагается такое решение существующих на Балканах межнациональных проблем:

1. Объединение Косово и Албании: «В Косово 95% населения хотят объединиться с исконной албанской нацией. Ситуация аналогична в Албании. Границы между Албанией (членом НАТО) и Косово практически не существует. Сербская часть Косово получит особый статус по образцу Южного Тироля – автономной провинции на севере Италии, где большинство населения говорит по-немецки».

2. Объединение большей части территории Республики Сербской с Сербией: «Сербский национальный вопрос во многом может быть решен путем присоединения части Республики Сербской к Сербии. В этом случае Сербия готова согласиться на объединение Косово и Албании».

3. «Хорватский национальный вопрос может быть решен путем слияния большинства хорватских кантонов БиГ с Хорватией или предоставления особого статуса хорватской части БиГ (по примеру Южного Тироля)», – говорится в документе.

4. По мнению авторов документа, в результате такого раздела боснийцы получили бы независимо функционирующее государство, где граждане сами выбирают дальнейшее политическое и экономическое будущее страны. В итоге все страны, желающие вступить в Евросоюз и НАТО, ускорили бы процесс интеграции.

Сегодня на вопросы по поводу этого «неофициального документа» ответили президент Сербии Александр Вучич и сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

В частности, лидер Сербии заявил, что не слышал об инициативе премьер-министра Словении о мирном разделе БиГ. Отвечая на вопросы журналистов, Вучич также отметил, что не готов осуждать или хвалить то, чего не видел. «Вы не представляете, о чем идет речь, правда это или нет. Я не знаю. Неужели вы действительно верите, что знаете, если я не знаю», – сказал президент Сербии.

Председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик со своей стороны заявил, что Республика Сербская покинет БиГ до того, как она станет унитарным государством. По его словам, одна концепция не может применяться к Косово, а другая – к Республике Сербской. Додик добавил, что лучшее решение – это «показать достижения цивилизации и разойтись мирным путем».

«Я против войны и не пойду на войну. Я не хочу, чтобы сербский народ в РС или где-либо еще думал о войне, но я буду настойчиво говорить о том, что Босния и Герцеговина не может успешно развиваться, потому что у нее нет базового ответа ни на что», – подчеркнул Додик, отметив, что не хочет быть «узником неправильных концепций из середины 1990-х годов».

Белград, Катарина Лане

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