Скандал в Хорватии: «зависли» полмиллиона доз вакцины от коронавируса

В Хорватии разгорается новый скандал вокруг поставок вакцины от коронавируса. Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Загреба Павле Калинич заявил в СМИ, что по поручению покойного мэра столицы договорился с компанией Pfizer о поставке 500 000 доз вакцины против коронавируса, однако препарат так и не был завезен в страну.

«Я договорился о поставке, но правительство молчит. Три дня в Минздраве Хорватии никто не отвечает на моё предложение. Я думаю о том, чтобы пожертвовать эти вакцины соседней Боснии и Герцеговине и всем её гражданам, а не только живущим там хорватам, если нашим гражданам мы их предоставить не можем. Босния и Герцеговина пришла мне на ум первой, потому что она не является членом Евросоюза», – сказал Калинич.

На вопрос журналиста, как удалось договорится о поставке вакцины, чиновник ответил: «B Соединенных Штатах Америке в компании Pfizer. Где же ещё? Не на кухне же я их изготовил. Хорватия вообще не способна производить вакцины».

«Это было сделано для меня дружественным государством, его руководство пошло мне навстречу, несмотря на то, что в контракте было оговорено, что они не могут продавать его третьим странам. Но власти нашли способ сделать это напрямую. Для нас будет трагедией, если эта вакцина уйдёт в какую-нибудь другую страну, а скорее всего, так и случится», – заявил Калинич.

Напомним, Хорватия долгое время не могла начать иммунизацию населения из-за отсутствия поставок вакцин из Евросоюза. Россия предлагала свою помощь в виде «Спутника V», но Хорватия предпочла ждать посылку с Запада, в то время как напуганные эпидемией граждане осаждали российское посольство в Загребе с мольбами о помощи. Позднее ЕС прислал вакцины, но в Хорватии разгорелся скандал, когда выяснилось, что госчиновники начали использовать свои связи, чтобы привиться без очереди, игнорируя план вакцинации, согласно которому первые прививки предназначались пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 19.04.21

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