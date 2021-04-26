Партия премьер-министра Албании лидирует на парламентских выборах

На парламентских выборах в Албании лидирует Социалистическая партия премьер-министра страны Эди Рамы, набирающая 46,27% голосов. На втором месте оказалась оппозиционная Демократическая партия Люльзима Баши с 44,71%, передает «Балканист.ру» со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

Социалистическому движению за интеграцию президента Албании Илира Меты удалось получить лишь 6,67% голосов поддержки избирателей.

«Никто не знает, кто победил на выборах, мы должны подождать 48 часов», – сказал государственный комиссар по выборам Илирьян Целибаши, обращаясь к общественности сразу после официального закрытия избирательных участков.

Явка на выборах 25 апреля составила 48,59%.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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