«Массовая гробница»: Хорватия зовет российских туристов отдохнуть на месте фашистских концлагерей

Хорватский остров Паг в преддверии летнего сезона активно рекламируется для российских туристов как «место красивых закатов и мистической тишины», в то время как именно там в годы Второй мировой войны находилось три фашистских концлагеря, где содержались пленные сербы и евреи.

Более 8 тысяч человек были зверски убиты на пляжах острова Паг, напоминают сербские историки, возмущенные тем, что Хорватия не только не признала преступления, происходившие здесь, но и всячески скрывает страшную историю этих мест.

В 1941 году после провозглашения нацистского Независимого государства Хорватия на Паге было сформировано три концлагеря смерти: первый в селе Mетайна для детей и женщин, и ещё два – на мысе Cлана, где убитых хорватские нацисты сбрасывали в море. Сейчас на Cлане открыты бары с коктейлями, а пляж Зрче, находящийся в пяти километрах от бывших концлагерей, рекламируется как «хорватская Ибица».

«Хорваты скрывают, что здесь происходил геноцид. Они зовут туристов туда, где вырезали сербов и евреев, они устроили пляжи с барами и хотят, чтобы туристы купались в море, где были утоплены тысячи человек со связанными руками, ногами и камнями на шее. Когда трупы всплывали, им распарывали животы, чтобы те снова погрузились на дно. Рыбаки перестали ловить рыбу в лагуне мыса Cлана. Мы знаем о том, что там творилось, из свидетельств нескольких выживших евреев, в то время как ни один серб не пережил концлагерь Cлана. Это место геноцида», – пояснил историк Душан Басташич.

«Неприемлемо делать из этого места туристическое направление, и мы все должны воспрепятствовать этому», – подчеркнул ученый, напомнив, что за три месяца существования концлагерей на Паге через них прошло около 16 тысяч человек, более 8 тысяч были утоплены, убиты ножами и кайлами, остальные отправлены в концлагерь «Ясеновац». Прибывшие впоследствии итальянские нацисты обнаружили тела 91 ребёнка, самому младшему из которых было пять месяцев, останки семисот взрослых человек. Остальные жертвы были сброшены в море, которое днями оставалось красным от крови. Итальянские нацисты ужаснулись творившимся здесь преступлениям и закрыли концлагеря на Паге.

Политолог Драгомир Анджелькович считает, что хотя Хорватия активно рекламирует Паг как место, привлекающее туристов, остров должен стать мемориалом в память погибших от рук нацистов.

«Это все равно, что звать евреев на спа-курорт в Аушвиц. В такие места не ездят отдыхать, туда ездят поклониться. Лагуна вокруг Пага – это массовая гробница, и звать туда любоваться закатами – кощунственно! Мы должны рассказывать о том, что там происходило в первую очередь туристам из России, среди которых популярна Хорватия, и объяснять, что Паг – это место преступления», – заявил Анджелькович.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 25.05.21

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