Неудачный старт турсезона: президент Черногории вспомнил о важности сотрудничества с Россией

Президент Черногории Мило Джуканович на фоне падения турпотока призвал Россию к сотрудничеству, и заявил о готовности на работать «на основах взаимопонимания и уважения объективных различий в позициях и интересах наших стран».

Лидер балканской республики сообщил в твиттере, что не забывает поддержку Россией демократического выбора Черногории в 2006 году, когда прошел референдум о выходе из Союзного государства Сербии и Черногории, и тот факт, что Россия одной из первых признала ее обновленную независимость, передает «Балканист.ру».

Глава Балканской республики также напомнил о 15-й годовщине установления дипломатических отношений с Россией и 310-й годовщине первых политических контактов.

Между тем, как отмечает издание, Черногория под руководством Джукановича присоединилась к санкциям против России. При этом президент республики публично обвинял Москву в организации попытки так называемого государственного переворота во время выборов в местный парламент в 2016 году. Также при нынешнем руководстве серьезному давлению в стране подвергся российский бизнес и ухудшилось отношение властей к российским туристам.

Ранее, 15 июня, после неудачного старта туристического сезона, Подгорица попросила Москву возобновить прямое авиасообщение между странами. До пандемии несколько лет именно россияне составляли значительную часть турпотока Черногории.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 29.06.21

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