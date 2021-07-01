МИД России заявил о нелегитимности представителя по Боснии и Герцеговине

Назначение гражданина ФРГ Кристиана Шмидта на должность представителя по Боснии и Герцеговине невозможно без согласия Совета безопасности ООН и представителей всех народов страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, такое согласие не достигнуто.

Дипломат напомнила, что 29 июня по инициативе РФ было проведено заседание Совбеза ООН по Боснии и Герцеговине. «Основное внимание было уделено якобы состоявшемуся назначению гражданина ФРГ Кристиана Шмидта на должность представителя по Боснии и Герцеговине. С российской стороны было акцентировано, что любой номинант на эту должность без согласия Совета безопасности ООН и всех боснийских сторон не будет обладать не только легитимностью, но и достаточной политической поддержкой для реализации содействия урегулированию», – пояснила Захарова.

По ее словам, к настоящему моменту такого согласия нет. «Попытки назначения на этот пост в отсутствие консенсуса в руководящем комитете совета по выполнению общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, Дейтонского соглашения от 1995 года между самими боснийскими сторонами и в обход ООН несовместимы с интересами достижения устойчивого мира и стабильности в этом государстве», – констатировала официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.07.21

«Башня Белград»: в столице Сербии возвели самый высокий небоскреб в юго-восточной Европе. / Болгария подтвердила планы перехода на евро в 2024 году. / 97% обвинений сняты: Гаагский суд вынес приговор экс-руководителям Службы госбезопасности Сербии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»