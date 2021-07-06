Лидер боснийских мусульман готов побороться на выборах в Президиум Боснии и Герцеговины

Председатель верхней палаты Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины (Палаты народов) Бакир Изетбегович, являющийся лидером боснийской Партии демократического действия, намерен баллотироваться на выборах в 2022 году Президиум БиГ. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Хайят».

По его словам, каждый глава сильной партии, имеющей шанс на победу на выборах, обязан баллотироваться в Президиум страны, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что партия Изетбеговича остаётся самой влиятельной политической силой среди боснийских мусульман. Несмотря на это, в Президиум БиГ намерены баллотироваться еще несколько кандидатов от других мусульманских партий, включая бывших однопартийцев Изетбеговича. В числе потенциальных конкурентов политологи выделяют бывшего министра безопасности страны Фахрудина Радончича.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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