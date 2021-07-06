Болгария изменила правила въезда для россиян

Болгария изменила правила въезда в страну для российских туристов, привитых от коронавируса. С 8 июля потребуется обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех россиян от 12 лет, независимо от их прививочного статуса, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на минздрав Болгарии.

В случае если гражданин России прибудет в Болгарию без сертификата о прохождении ПЦР-теста, его могут отправить на десятидневный карантин. В АТОР обратили внимание, что подобные меры ввели Тунис, Греция и Марокко.

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Болгарией с 28 июня. Оперативный штаб разрешил прямые перелеты в Софию, а также на черноморские курорты Болгарии – Бургас и Варну.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 06.07.21

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