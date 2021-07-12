На парламентских выборах в Болгарии лидирует ГЕРБ

В Болгарии по итогам парламентских выборов лидирует партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил вышла в лидеры, получив 29,91% голосов избирателей. На втором месте партия «Есть такой народ» телеведущего и певца Слави Трифонова с результатом 23,66%, передает «Балканист.ру».

После обработки 95,22% бюллетеней, болгарская социалистическая партия занимает третье место, набрав 13,63% голосов. В новый созыв парламента также проходят «Демократическая Болгария» (12,55%), «Движение за права и свободы» (10,59%) и гражданская платформа «Встань. Мафия вон» (5,04%).

Остальные политические силы на данный момент не преодолевают 4-процетный барьер. В парламентских выборах приняли участие представители 23 партий и коалиций. На 240 депутатских мест претендовали более 5 тысяч кандидатов.

Комментируя итоги выборов, заместитель председателя ГЕРБ Томислав Дончев пожаловался на «полный хаос в организации избирательного процесса», что, по его словам, привело к низкой явке избирателей, которая, по данным ЦИК, составила 27,2%. Говоря о перспективах, политик отметил, что ГЕРБ останется в оппозиции, а у претендующих на власть партий «не видит потенциала для успешного управления страной».

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 09.07.21

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