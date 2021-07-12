На парламентских выборах в Болгарии появился новый фаворит

В Болгарии по итогам парламентских выборов партия «Есть такой народ» шоумена Слави Трифонова стала лидером, передает «Балканист.ру» со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 98,92% протоколов.

Как следует из обновленных результатов, за партию «Есть такой народ» проголосовали 23,91% избирателей. На втором месте – «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил с 23,69% голосов. На третьей позиции Болгарская социалистическая партия с 13,51%.

В обновленный парламент также проходят партия «Демократическая Болгария» (12,56%), «Движение за права и свободы» (10,66%) и гражданская платформа «Встань. Мафия вон» (5,03%).

Ранее сегодня партия «Есть такой народ» объявила о планах самостоятельно сформировать правительство Болгарии.

Досрочные выборы в болгарский парламент состоялись 11 июля и прошли без серьезных нарушений. За 240 мест боролись представители 23 партий и коалиций. Официальные итоги голосования планируют объявить 15 июля.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 12.07.21

Албанцы массово бегут из Косово: в крае закрылось 80 школ. / На парламентских выборах в Болгарии лидирует ГЕРБ. / Республика Сербская готовится к крупной международной книжкой ярмарке. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»