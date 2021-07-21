Запад разрешил Джукановичу контрабанду сигарет ради развала Югославии – американский дипломат

Запад разрешил массовую контрабанду сигарет из Черногории, когда руководитель этой страны Мило Джуканович начал борьбу против президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича. Об этом заявил бывший посол США в Сербии и Черногории, Хорватии и Болгарии Уильям Монтгомери. По его словам, такое решение было принято, поскольку было очень трудно обеспечить финансирование черногорских властей.

В интервью хорватскому изданию «Вечерний лист» американский дипломат отметил, что на Западе все знали о происходящем, но позволяли это, потому что контрабанда приносила деньги, которые были нужны Джукановичу для борьбы против Милошевича. Монтгомери также сообщил, что в то время США держали наготове корабль с командой Центрального разведывательного управления, единственной задачей которой было спасение Джукановича, если бы Милошевич решил его арестовать. Корабль находился в порту хорватского города Цавтат (рядом с Дубровником, примерно в 30 километрах от границы с Черногорией – прим.)

Отвечая на вопрос хорватских журналистов о роли Джукановича в истории распада Югославии, Монтгомери заявил, что «Джуканович – самый способный и самый гибкий политик в регионе». «Он смотрел, с какой стороны дует ветер, и приспосабливался к нему. Если вы посмотрите на его биографию, то увидите, что он начинал как верный коммунист, затем он был верен Милошевичу. Но в какой-то момент он понял, что Милошевич не победит, поэтому перешел на другую сторону, обратил свой взор на Запад, прося поддержки. Именно в этой роли он был во время бомбардировок Союзной Республики Югославии (СРЮ). По сути, в годы правления Милошевича, когда Джуканович отвернулся и отошёл от него, и было очень трудно обеспечить финансирование черногорских властей, мы разрешили массовую контрабанду сигарет из Черногории. Мы отвернулись и решили не видеть этой контрабанды. Мы как Запад, и Италия, среди прочих», – сказал американский дипломат.

«Но когда войны закончились и Милошевич пал, произошло нечто вроде сцены из фильма «Касабланка». Итальянцы сказали: ну, там происходит контрабанда, мы должны это расследовать. И они начали серьезное расследование, в котором фигурировал Джуканович. Тот увидел, что итальянцы преследуют его, что британцы начинают серьёзно относиться к организованной преступности – и тогда он снова развернулся, на этот раз к русским. Он отправил своего ближайшего советника послом в Россию с намерением привлечь россиян, чтобы те приехали и инвестировали в Черногорию. И они это сделали. Но затем Джуканович увидел новую возможность, ушёл от России и вступил в НАТО», – пояснил Монтгомери.

Как известно, 21 мая 2006 года в Черногории, тогда входившей в Государственный союз Сербии и Черногории, созданный вместо Союзной Республики Югославия, состоялся референдум о независимости. Его результаты до сих пор вызывают сомнения. При этом вступление независимой Черногории в НАТО в 2017 году произошло без референдума, на проведении которого настаивала оппозиция.

Подгорица, Олег Хавич

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