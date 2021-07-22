Евроинтеграция без альтернативы: президент Сербии назвал главную цель внешней политики

Сербия чётко определилась с целью стать членом Евросоюза, но в интересах ее граждан необходимо строить сильную экономику за счет инвестиций, в том числе, с Востока. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt. По его словам, Белград не откажется от сотрудничества с Китаем, а Россия не будет препятствовать евроинтеграции Сербии.

«Сербия желает стать частью Евросоюза и альтернативы этому нет, потому что нас связывают история, культура, а инвесторы из Евросоюза – однозначно наши главные экономические партнёры», – подчеркнул он.

Вучич пояснил, что не видит проблемы в укреплении экономического партнёрства с Китаем, так как Германия делает то же самое, и её товарооборот с Поднебесной в три тысячи раз выше, чем у Белграда с Пекином. «Тем не менее, самые крупные инвесторы у нас из Евросоюза, 67% нашего товарооборота осуществляется с ЕС, 17% – со странами региона, которые находятся на пути евроинтеграции. Просто мы не сможем существовать без Евросоюза», – уточнил он.

В то же время президент Сербии заявил, что Белград готов «к сотрудничеству со всеми». «Поэтому я предлагаю европейцам, критикующим китайские инвестиции в нашей стране, предложить проект на один евро дороже китайского, и они получат наше одобрение», – сказал Вучич, напомнив о том, что на востоке Сербии скоро заработает крупный медный рудник. Евросоюз настаивал на тендере для компаний, которые будут осуществлять эти разработки, однако за полгода ни одна европейская компания не удосужилась принять в нем участие, и этот тендер в итоге выиграла китайская фирма.

При этом сербский лидер обратил внимание на излишнюю политизированность современной экономики. «Мы часто слышим о строительстве железной дороги до Будапешта длиной 180 км, которую на нашей территории строит Китай. При этом никто не вспоминает о железной дороге до границы с Северной Македонией, которая в два раза длиннее и которую Белград строит с помощью ЕС. Слишком много политики во всем этом», – констатировал он.

Вучич также указал, что Сербия сама справляется с вызовами современного мира, хотя «несомненно, если бы мы получили от ЕС 45 млрд евро, мы бы гораздо дальше продвинулись в наших успехах». «Но вместо этого мы получили от Евросоюза 1,6 млрд евро. Мы привыкли сами добиваться успехов», – подчеркнул Вучич, комментируя затянувшийся процесс вступления Сербии в ЕС.

Президент Сербии выразил уверенность, что Россия не станет препятствовать сербской евроинтеграции, так как эта цель Белграда хорошо известна российскому лидеру Владимиру Путину и является решением суверенного государства.

Вучич также отметил, что неоднократно благодарил президента РФ за традиционно братские отношения с Сербией, но так же ясно дал понять о европейских амбициях Белграда.

«Сербия и я желаем только мира. Необходимо прекратить безумствовать с прошлым и весь регион в таком случае сможет стать двигателем нового роста Европы», – заключил президент Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 22.07.21

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