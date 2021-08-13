Россиянам разрешили въезд в Венгрию без прививки от коронавируса

Венгрия разрешила въезд в страну непривитым от коронавируса россиянам. Как сообщается на официальном сайте венгерского посольства в Москве, для посещения страны достаточно отрицательного ПЦР-теста.

«В соответствии с поправками к распоряжению Правительства Венгрии №408/2020 об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда», – уточнили в диппредставительстве.

При этом уточняется, что из-за пандемии COVID-19 консульский отдел будет выдавать в основном только одноразовые туристические визы. «Заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только для поездок, совершаемых в течение 3 месяцев с момента подачи документов», – говорится в сообщении.

В посольстве также предупредили, что «при возникновении подозрений относительно действительных намерений въехать в Венгрию в качестве целевой страны заявление будет отклонено».

Будапешт – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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