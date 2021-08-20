Черногория ужесточила правила въезда в страну

С сегодняшнего дня ужесточены правила въезда на территорию Черногории. Такое решение принял кабинет министров страны в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Согласно распоряжению правительства Черногории, въезд в страну возможен при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о принятии первой дозы прививки против коронавируса. Те, кто не привился, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позже 72 часов назад, или подтверждение о перенесённом заболевании коронавирусом – с момента позитивного результата на коронавирус должно пройти не меньше двух недель и не больше 180 дней.

Новые правила не распространяются на граждан Сербии, Cеверной Македонии, Албании, Хорватии, Боснии и Герцеговины, а также приезжающих с территории Косово и Метохии.

В настоящее время в Черногории фиксируется рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки выявлено 532 новых случая, среди них 54 человека – туристы.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 19.08.21

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