Россия предложила Черногории полмиллиона доз вакцины «Спутник Лайт»

Российский Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи готов направить в Черногорию 500 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», если черногорское правительство выразит такое желание. Об этом сообщили лидеры черногорского Демократического фронта Андрия Мандич и Милан Кнежевич после встречи с директором центра Александром Гинцбургом.

Как заверяют эксперты, «Спутник – Лайт» способен защитить от нового дельта-штамма коронавируса, и к тому же для вакцинации необходима всего одна доза препарата. «Говоря о сложной ситуации с эпидемией коронавируса и новым штаммом, который захватил Россию, доктор Гинцбург выразил опасения, что Черногорию может постигнуть та же участь. В этом случае вакцина «Спутник Лайт» способна дать отпор заражению», – пояснили черногорские политики, выразив надежду, что правительство их страны в скором времени положительно откликнется на предложение России.

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