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Среда, 8 сентября 2021, 11:13 мск

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«Искусственное создание хаоса»: президент Черногории ведет свою страну к кризису

Президент Черногории Мило Джуканович. Фото: dps.me

В Черногории сторонники президента страны Мило Джукановича пытаются использовать церковную тематику для создания хаоса в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на карту в очередной раз поставлены мир и безопасность в этом балканском государстве.

«Вызывают глубокое сожаление попытки определенных кругов в Черногории использовать церковную тематику для разжигания вражды, сведения внутриполитических счетов. Линия на искусственное создание хаоса, разобщение граждан по любому поводу с некоторых пор стала «визитной карточкой» тех сил, которые не хотят мириться с поражением на прошлогодних выборах группировки черногорского президента М.Джукановича, стремящейся к реваншу ради собственных корыстных интересов. Как следствие, на карту в очередной раз поставлены мир и безопасность в стране», – отметила она.

Захарова также выразила поддержку Патриарху Сербскому Порфирию и митрополиту Иоанникию. «Убеждены в необходимости урегулирования сложившейся ситуации в рамках Конституции и действующего законодательства при неукоснительном соблюдении легитимных канонических прав Сербской православной церкви и ее прихожан, составляющих подавляющее большинство населения Черногории», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В Черногории 4-5 сентября резко обострилась обстановка в связи с интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия, которая прошла в Цетинском монастыре. Церемония сопровождались ожесточенными протестами местных националистических и профашистских группировок, а также сторонников непризнанной «черногорской церкви». Протестующие заблокировали въезд в город баррикадами из автомобильных покрышек. Координировала процесс Демократическая партия социалистов Черногории. Ее возглавляет Джуканович, который в 2020 году утратил контроль над правительством на фоне массовых протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви. В результате спровоцированных беспорядков пострадали около 20 сотрудников правоохранительных органов. Ранения получили также несколько участников беспорядков.

Москва, Мария Соколова

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