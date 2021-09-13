российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 сентября 2021, 13:41 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

В Республике Сербской прошло досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ

Баня-Лука стала первым городом на Балканах, где прошло выездное голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ. В субботу, 11 сентября, три десятка россиян, проживающих в Республике Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины), проголосовали за федеральные партийные списки и кандидатов в одном из одномандатных округов Нижегородской области.

Как сообщил порталу «Балканист.ру» консул РФ в Сараево Андрей Морозов, основную часть голосовавших в субботу составили сотрудники российских компаний, работающих на территории Республики Сербской. Отдельного списка избирателей для этого участка не было, проголосовать мог каждый проживающий в Боснии и Герцеговине гражданин РФ, написавший соответствующее заявление.

В следующее воскресенье, 19 сентября, голосование на выборах депутатов Госдумы будет организовано на избирательном участке в посольстве РФ в Боснии и Герцеговине.

Как сообщал ранее ЦИК России, граждане РФ, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать досрочно на выборах в Госдуму на 95 участках в 55 странах. Большинство из них будут работать только один день. С 17 по 19 сентября россиянам будут доступны 348 избирательных участков в 144 странах.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 13.09.21

Косовские сепаратисты решили пойти наперекор ЕС и США. / Импичмент: президент Черногории оказался перед угрозой потери власти. / Черногория ужесточила правила въезда для туристов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы в Госдуму

Определить статус Крыма, выбирать силовиков и чаще менять власть: что обещают на выборах малые партии

В Свердловской области началось досрочное голосование

ЦИК исключил 16 кандидатов в депутаты Госдумы из списков трех партий

Климов: умное голосование тестировал подрядчик Пентагона

Активность москвичей впечатляет: более 2 млн россиян решились на электронное голосование на выборах-2021

Прогноз социологов: «Новые люди» попадают в Госдуму

Выборы-2021: почти 2 млн россиян подали заявки на электронное голосование

В Свердловской области «граждане СССР» просят исключить их из списка избирателей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Выборы, Россия, Выборы в Госдуму, Европа,