В Республике Сербской прошло досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ

Баня-Лука стала первым городом на Балканах, где прошло выездное голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ. В субботу, 11 сентября, три десятка россиян, проживающих в Республике Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины), проголосовали за федеральные партийные списки и кандидатов в одном из одномандатных округов Нижегородской области.

Как сообщил порталу «Балканист.ру» консул РФ в Сараево Андрей Морозов, основную часть голосовавших в субботу составили сотрудники российских компаний, работающих на территории Республики Сербской. Отдельного списка избирателей для этого участка не было, проголосовать мог каждый проживающий в Боснии и Герцеговине гражданин РФ, написавший соответствующее заявление.

В следующее воскресенье, 19 сентября, голосование на выборах депутатов Госдумы будет организовано на избирательном участке в посольстве РФ в Боснии и Герцеговине.

Как сообщал ранее ЦИК России, граждане РФ, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать досрочно на выборах в Госдуму на 95 участках в 55 странах. Большинство из них будут работать только один день. С 17 по 19 сентября россиянам будут доступны 348 избирательных участков в 144 странах.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 13.09.21

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