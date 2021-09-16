Слезоточивый газ и водометы: в столице Словении митинг против коронавирусных ограничений завершился беспорядками

В столице Словении массовый митинг против ужесточения ограничительных мер, введенных правительством страны в связи с угрозой коронавируса на резкого фоне роста заболеваемости, завершился беспорядками. Накануне участники акции протеста, к которой присоединились около 8 тысяч человек, закидали бутылками и петардами полицейских, несколько сотрудников правопорядка были ранены.

Демонстранты пытались пробиться в здание парламента, перед которым проходил митинг, разбивали окна и крушили служебные автомобили. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и водометы, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Митингующие требовали отставки кабинета министров и отмены ограничений, называя их «фашистскими». Меры, введенные правительством, предполагают наличие у граждан сертификата о вакцинации, результата отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который граждане оплачивают сами, или справки о перенесенном заболевании. Эти документы требуются при посещении торговых центров, госучреждений и прочих общественных мест.

Митинг стал самым многочисленным в серии антиправительственных акций протеста, которые прошли в Словении с начала эпидемии коронавируса. Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что уличное насилие не приведёт ни к чему хорошему. «Полиция должна поступать в соответствии с законом. Правительство Словении не поддастся давлению недовольных мерами государства по защите здоровья граждан», – подчеркнул Янша.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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