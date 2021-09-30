Хорватия добилась ареста мэра боснийского города

Сотрудники Бюро расследований и защиты государственных интересов Боснии и Герцеговины (SIPA) арестовали 82-летнего мэра боснийского города Велика Кладуша и бывшего узника Гааги, обвиненного в военных преступлениях, Фикрета Абдича. На его задержании настаивала Хорватия.

Как пишет «Балканист.ру», Абдич и его сын обвиняются в заключении фиктивных кредитных договоров и соглашений о передаче прав собственности. Общий ущерб, согласно обвинительному заключению, составляет 267 тысяч евро.

Ранее, в декабре 2019 года, Верховный суд Хорватии удовлетворил апелляцию государственной прокуратуры и отменил вердикт окружного суда Риеки, согласно которому Абдич был оправдан по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Фикрет Абдич – боснийский мусульманин, популярный среди значительной части населения западной Боснии политик социалистического толка. Во время гражданской войны в БиГ он отказался поддерживать националистическую политику Алии Изетбеговича, выступив против Сараево. С 1993 по 1995 год занимал пост президента самопровозглашенной Автономной области Западная Босния, созданной Абдичем с одобрения Слободана Милошевича и Франьо Туджамана.

Абдич экономически и в военном плане сотрудничал как с сербами из Республики Сербской и Республики Сербской Краины, так и с хорватами. Впоследствии это стоило ему свободы. В 1995 году силами 5-го корпуса Армии Боснии и Герцеговины автономия Абдича, к тому времени ставшая Республикой Западная Босния, была ликвидирована. А ее лидеру Хорватия в итоге не предоставила, как обещала, иммунитет от судебного преследования.

В 2000 году Абдича по запросу Боснии и Герцеговины арестовали и приговорили к тюремному заключению на 20 лет. Его признали ответственным за гибель 121 гражданского лица и трех военнопленных в ходе вооруженного противостояния мусульманским войскам, подконтрольным Сараево. Отбыв две трети заключения в хорватской тюрьме, в марте 2012 года Абдич был досрочно освобожден, а в 2016 году стал мэром своего родного города Велика Кладуша.

Загреб – Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Загреб – Сараево. Другие новости 30.09.21

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