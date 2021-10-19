Выборы в Северной Македонии: оппозиция переигрывает партию премьер-министра страны

В Северной Македонии по итогам местных выборов лидирует оппозиционная Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ), уже в первом туре одержавшая победу в 22 муниципалитетах страны из 80-ти. Об этом сообщил глава избирательной комиссии страны Александар Даштевски.

Правящему Социал-демократическому союзу Македонии (СДСМ) премьер-министра Зорана Заева удалось победить лишь в 9 муниципалитетах. Крупнейшей албанской партии ДУИ после первого тура «достались» 3 муниципалитета, передает «Балканист.ру».

В первом туре выборов мэра Скопье победу одержал кандидат, поддержанный ВМРО-ДПМНЕ – Даниела Арсовска, получившая 85 657 голосов избирателей. У ее ближайшего конкурента от партии СДСМ – Пере Шилегова – 77 852 голоса.

Определился также состав городского совета столицы Северной Македонии, в который войдут 17 представителей от ВМРО-ДПМНЕ, 12 – от коалиции СДСМ, 6 – от ДУИ, 4 – от партии «Левица» и по 2 представителя от коалиций ЛДП-ДОМ, «Альянс албанцев – Альтернатива» и партии «зеленых» «Зелен хуман град».

Многие эксперты связывают первые результаты местных выборов в Северной Македонии с провалом прозападной политики премьер-министра Зорана Заева, предрекая его партии СДСМ сокрушительное поражение по итогам голосования.

Второй тур местных выборов в Северной Македонии запланирован на 31 октября.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 18.10.21

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