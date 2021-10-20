«Досье Пандоры»: Европарламент настаивает на расследовании деятельности президента Черногории

Европарламент призвал государства ЕС и страны-кандидаты на вступление в Евросоюз принять резолюцию по расследованию «Досье Пандоры» (Pandora Papers) и провести официальные следственные действия в отношении должностных лиц, упомянутых в материалах. В обращении в числе прочих упоминается президент Черногории Мило Джуканович.

«Мы сожалеем о том, что ряд политиков, в том числе высокопоставленные лица, принимающие решения в ЕС, оказались в «Досье Пандоры», и призываем власти соответствующих государств провести расследования возможных нарушений. Сожалеем, в частности, о том, что такие политики, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент Кипра Никос Анастасиадис, которые входят в Европейский совет, а также голландский министр финансов Вопке Хукстра, президент Азербайджана Ильхам Алиев, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Черногории Мило Джуканович, бывший министр Мальты и бывший комиссар ЕС Джон Далли были упомянуты в «Досье Пандоры» в связи с офшорными сделками», – говорится в заявлении Европарламента.

Напомним, на веб-сайте Network for Affirmation неправительственного сектора MANS были опубликованы данные глобального расследования офшорного бизнеса «Досье Пандоры», которое провел Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) с партнерами из 117 стран.

В документации панамской юридической компании ALCOGAL журналисты обнаружили заверенные Мило Джукановичем и его сыном Блажо копии контракта об учреждении трастов сроком на 80 лет. Управляющая ими компания уполномочена от имени Джукановичей покупать и продавать недвижимость и предприятия, открывать новые фирмы и счета, предоставлять и брать ссуды и выполнять другие задачи.

Черногорским законодательством трасты не предусмотрены и никак не регулируются, а в офшорных странах они обычно служат для сокрытия личностей реальных владельцев собственности.

Специальная государственная прокуратура Черногории ранее возбудила уголовное дело против президента страны с целью расследования его предполагаемой незаконной деятельности.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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