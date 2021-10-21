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Четверг, 21 октября 2021, 15:42 мск

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Хорватия согласилась выдать обвиняемого в крупном мошенничестве гражданина РФ

Компетентные органы Хорватии согласились экстрадировать в Россию гражданина РФ Дмитрия Осинина, который обвиняется в покушении на крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом говорится в официальном сообщении российской Генпрокуратуры.

По версии следствия, в июне 2019 года Осинин с сообщником, обладая информацией о возбужденном в отношении руководства ООО ЛТК «Свободный Сокол» уголовном деле, под предлогом освобождения от уголовной ответственности пытались завладеть деньгами в сумме 210 млн рублей и частью имущества. Однако намерений и реальной возможности выполнить обещанное обвиняемые не имели.

Осинин был объявлен в международный розыск, поскольку скрылся от уголовного преследования. В июле 2021 года его задержали на территории Хорватии, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Как предполагается, в сопровождении спецконвоя Осинин будет доставлен в Москву.

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