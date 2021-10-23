Опальный олигарх из России получил политическое убежище в Черногории

Опальный олигарх из России, бывший владелец московского Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Бизнесмен, который обвиняется в РФ в тяжких преступлениях, выпущен из-под стражи, передает «Балканист.ру» со ссылкой на черногорские СМИ.

Адвокат Исмаилова Милош Вуканович представил решение суда о прекращении содержания Исмаилова под стражей, заявив, что МВД Черногории обеспечило его подзащитному политическое убежище и что с принятием этого решения прекратили действовать причины для задержания его клиента.

«В соответствии со статьей 22 Закона о международной правовой помощи по уголовным делам, предписано, что министр внутренних дел государства не разрешит экстрадицию лица, имеющего право на убежище в Черногории, поэтому продолжительность содержания под стражей не имеет смысла», – заявил адвокат.

Согласно решению Высокого суда Черногории, содержание Исмаилова под стражей было прекращено после двадцати дней нахождения в изоляторе. Право политического убежища заключается в беспрепятственном пребывании лица на территории страны без возможности высылки или экстрадиции в иностранное государство, так как убежище является абсолютным препятствием для выдачи.

Выдачи бывшего директора Черкизовского рынка требовали российские власти. В РФ Исмаилов обвиняется в хищении десятков миллиардов рублей, а также в причастности к двум убийствам, незаконном хранении оружия и лишении свободы эстрадного певца Авраама Руссо.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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