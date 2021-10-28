Бойкот: сербские депутаты в полном составе отказались выслушать доклад Кристиана Шмидта

Сербские депутаты в нижней палате парламента Боснии и Герцеговины (БиГ) бойкотировали выступление Кристиана Шмидта, которого часть международного сообщества считает Высоким представителем в БиГ. Немецкий политик со своей стороны призвал представителей Республики Сербской (энтитет в составе БиГ) возобновить работу в общих органах власти Боснии и Герцеговины, передает «Балканист.ру».

Представитель фракции Союза независимых социал-демократов Республики Сербской Любица Милянович заявила, что спикер нижней палаты парламента нарушил Конституцию БиГ, разрешив выступление Шмидта без согласия депутатов-сербов.

Член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик со своей стороны подчеркнул, что Шмидт вряд ли может быть кому-то полезен. По его словам, немецкий политик, назначенный на пост Высокого представителя, в действительности не имеет никакого статуса.

В этой связи Додик обратился к Совету Безопасности ООН больше никого не назначать Высоким представителем, «потому что в БиГ его нет и сейчас, и это хорошая новость».

При этом политик также поблагодарил депутатов сербских оппозиционных партий за бойкот выступления Шмидта.

В июле Совет Безопасности (СБ) ООН не поддержал предложенную Россией и Китаем резолюцию о прекращении работы аппарата Верховного представителя по Боснии и Герцеговине с 31 июля 2022 года, утвердив на эту должность немецкого политика Кристиана Шмидта. МИД России заявил о нелегитимности такого назначения. Посол РФ в БиГ Игорь Калабухов пояснил, что Москва не считает это назначение правомочным в понимании статьи 7 Устава Организации объединенных наций.

Власти Республики Сербской объявили, что будут бойкотировать работу Верховного представителя и органов управления БиГ после решения предыдущего Верховного представителя о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида в Сребренице. На территории РС этот закон отменен.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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