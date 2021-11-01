Впервые в новейшей истории: мэром столицы Северной Македонии станет женщина

Впервые в новейшей истории мэром столицы Северной Македонии Скопье станет женщина. На завершившихся накануне выборах мэра города победу одержала Данела Арсовска, которой оказала поддержку крупнейшая оппозиционная партия страны ВМРО-ДПМНЕ.

Во втором туре Арсовска опередила кандидата правящего Социал-демократического союза Македонии, действующего градоначальника Петре Шилегова. Как пишет «Балканист.ру», ее победа сыграла важную роль во внутренней политике страны: премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, при котором страна изменила название и вступила в НАТО, подал в отставку.

Данела Арсовска родилась в Скопье в 1979 году. Получила экономическое образование в университетах Оксфорда и Шеффилда. В 2014 году была избрана президентом Македонской торговой палаты – Союза национальных торговых палат. В 2015 году была назначена президентом Македонского союза организаций работодателей.

Арсовска занимала руководящие посты в международных межправительственных организациях, а также совмещала ряд экспертных должностей. С 2016 года работала в группе Всемирного банка ICSID в Вашингтоне. В 2017 году была назначена членом Апелляционного и арбитражного суда ОБСЕ в Женеве. С того же года является членом Постоянной палаты третейского суда в Гааге. В 2018 году Всемирный инвестиционный форум World Business Angels отметил Арсовску как «Лучшую модель деловой женщины в Юго-Восточной Европе».

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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