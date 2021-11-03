Напал на офис ЛГБТ-сообщества: задержан кандидат на пост президента Болгарии

В Болгарии арестован кандидат на пост президента страны Бояна Расате по обвинению в нападении на офис ЛГБТ-сообщества, передает «Балканист.ру» со ссылкой на болгарские СМИ.

Речь идет об инциденте 30 октября, когда группа из 12 мужчин, в том числе, по версии следствия, Расате, ворвалась в офис ЛГБТ-организации, когда там обсуждалось решение Конституционного суда Болгарии юридически признавать только биологический пол человека и не вводить на законодательном уровне «третий пол». В ходе нападения одна из сотрудниц организации получила легкие травмы, в офисе была сломана мебель и оргтехника.

Центральная избирательная комиссия Болгарии удовлетворила просьбу прокуратуры лишить кандидата в президенты неприкосновенности.

Выборы в Болгарии назначены на 14 ноября.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 03.11.21

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