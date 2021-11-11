Вашингтон настаивает на отставке президента Черногории

Заместитель помощника госсекретаря США Габриэль Эскобар предложил уйти в отставку президенту Черногории Мило Джукановичу – в противном случае лидера страны может ожидать уголовное преследование. Об этом заявил председатель «Движения за перемены» Небойша Медоевич.

«Эскобар предложил Джукановичу уйти в отставку и поддержать правительство национального меньшинства, которое возглавит лидер гражданского движения «УРА» Дритан Абазович. В противном случае Мило Джукановичу грозит уголовное преследование за контрабанду сигарет и кокаина», – утверждает Медоевич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Политик считает, что США определённо решили отправить Джукановича на свалку истории. «Джуканович сегодня столкнулся с беспощадной политикой США, которая сурово расправляется с подвластными им коррумпированными лидерами, когда те становятся грузом из прошлого. Джуканович сделал из Черногории колонию и должен заплатить цену за свое предательство», – заключил лидер «Движения за перемены».

Напомним, ранее специальная государственная прокуратура Черногории возбудила уголовное дело против президента Джукановича. Поводом стали данные глобального расследования «Досье Пандоры» (Pandora Papers), в которых содержится информация о его возможной незаконной деятельности, к которой может быть причастен также его сын Блажо.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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