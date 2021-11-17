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Среда, 17 ноября 2021, 12:37 мск

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Провокация с флагом России привела к драке боснийских и украинских футбольных болельщиков

В Зенице во время отборочного матча за выход на чемпионат мира между сборными Украины и Боснии и Герцеговины по футболу произошло столкновение болельщиков. Поводом для драки стал государственный флаг России.

Как пишет «Балканист.ру», украинские фанаты в качестве трофея принесли на трибуны флаг президента РФ, перевернули его, чтобы оскорбить российский государственный символ. Боснийские болельщики обратили внимание на эту провокацию, предположив, что украинцы машут сербским флагом и начали драку. Массовое столкновение произошло быстро, так как организаторы разместили болельщиков команд-соперников на одной стороне стадиона.

После вмешательства полиции конфликт был разрешён. Стоит отметить, что украинские болельщики на каждом матче переворачивают российский флаг, чтобы выразить свою ненависть к России.

Украинская сборная выиграла у команды Боснии и Герцеговины, тем самым сохранив второе место в группе D и шанс попасть на Чемпионат мира по футболу в Катаре.

Зеница, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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