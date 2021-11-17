В Болгарии подведены итоги парламентских выборов

В болгарский парламент по итогам выборов прошли представители семи политических партий. Об этом стало известно после оглашения ЦИК результатов голосования 14 ноября, в котром приняли участие 40,5% граждан, обладающих правом голоса.

Как пишет «Балканист.ру», партия «Продолжаем перемены» (ПП), набравшая 25,67%, получает 67 депутатских мандатов. Коалиция «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС), которую поддержали 22,74% избирателей, будет иметь в парламенте 59 мест. Движение за права и свободы (ДПС), завершившая выборы с результатом 13%, взяла 34 мандата.

Болгарская социалистическая партия (БСП), получившая 10,21% голосов, получит 26 мандатов. Партия «Есть такой народ» (9,52%) – 25 мандатов. Коалиция «Демократическая Болгария» (6,37%) – 16 депутатов, партия «Возрождение» (4,86%) – 13.

Победитель выборов – партия «Продолжаем перемены» начала переговоры о формировании правительства, при этом ГЕРБ-СДС и ДПС не получили приглашения к участию в обсуждении. В «Возрождении» заявили, что будут готовы к переговорам, если «Продолжаем перемены» отменит в стране ограничительные меры, связанные с Covid-19, однако это условие не было принято.

София, служба информации РИА «Новый День»

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