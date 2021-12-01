Македонские военные пополнят силы НАТО в Латвии

Северная Македония направит армейский контингент в Латвию для усиления сил НАТО на границе с Россией. Об этом сообщило министерство обороны страны.

«Министерство обороны регулярно отслеживает ситуацию на восточной границе НАТО, и мы можем сообщить, что Македония не готовится отправлять военный персонал и технику на место обострения, однако разместит свою армию в непосредственной близости от Российской Федерации – на севере Латвии», – говорится в заявлении ведомства, которое цитирует «Балканист.ру».

Предполагается, что македонские военные присоединятся к силам НАТО в июне-июле 2022 года. «Ведомство и армия в рамках коллективной обороны Североатлантического альянса уже некоторое время готовят македонский вклад в операцию НАТО в Латвии, а именно в усиление передового присутствия. Ведутся переговоры о совместном участии со Словенией и Черногорией», – уточнили в македонском минобороны.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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