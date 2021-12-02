В Боснии опасаются появления российских войск

В Боснии и Герцеговине (БиГ) опасаются появления российской армии после переговоров члена президиума БиГ от сербского народа Милорада Додика и президента РФ Владимира Путина. Как заявил лидер влиятельной среди боснийских мусульман Партии демократического действия (SDA) Бакир Изетбегович, такой вариант развития событий крайне нежелателен, передает «Балканист.ру».

Таким образом боснийский политик отреагировал на публикацию в российских СМИ, посвященной визиту Додика в Москву. В статье, опубликованной на портале «Правда.ру», говорится о том, как Россия может помочь Республике Сербской противостоять экспансии НАТО и возможному размещению сил Альянса в Боснии. При этом издание напомнило, что в конце 1990-х российский батальон ВДВ находился в БиГ в составе международного миротворческого контингента. В то же время в публикации нет утверждений, что Москва намерена направить в Боснию свои войска.

Тем не менее, Изетбегович выразил надежду, что нынешняя ситуация не будет развиваться по такому же сценарию, как в 1990-х. «Эффект от такой его [Додика] политики можно измерить миллиардами и миллиардами ущерба, который он нанес, и сотнями тысяч людей, покинувших эту страну. Не хватало нам еще только [чужих] армий в БиГ, чтобы русские появились подобным образом», – сказал лидер боснийских мусульман.

Стоит отметить, что ранее Додик неоднократно заявлял, что Республика Сербская готова выйти из состава Боснии и Герцеговины.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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