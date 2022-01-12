Черногория ввела санкции против сербской телекомпании

В Черногории вступил в силу запрет на показ на территории страны передач белградского телеканала Happy TV – «Доброе утро, Сербия», «Утро выходного дня», «Кириллица» и «После обеда». Как считает совета национального Агентства электронных медиа (АЭМ), в этих теле-шоу неоднократно поощрялись «ненависть, нетерпимость и дискриминация в отношении представителей черногорской национальности».

Решение АЭМ последовало после того, как лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель на телеканале Happy TV выступил со скандальными обвинениями в адрес жителей города Цетинье, а также женщины-депутата. Политик заявил, что местные жительницы во время оккупации имели отношения с итальянскими солдатами и офицерами, и родили от них 1200 детей, а про народную избранницу пообещал написать книгу под названием «Черногорская **** Драгиня Вуксанович Станкович».

«Быстрая реакция АЭМ обнадеживает. Моя обязанность, а также обязанность всех в публичном пространстве – защищать права всех женщин. Женоненавистничество не может и не должно быть терпимо», – заявила министр государственного управления Черногории Тамара Срзентич.

В Сербии это решение было расценено как наказание СМИ по политическим мотивам и попытка ущемить свободу слова. «Невероятно звучит, но запрещение телепрограмм одного телеканала исходит от тех, кто умел самым жестоким образом оскорблять целые народы. Сербские СМИ годами находились под ударами черногорского режима. Это решение, наряду со многими другими, говорит нам о том, что это стало обычным и для правительства Здравко Кривокапича», – говорится в заявлении партии «Новая сербская демократия».

Предполагается, что запрет будет действовать ближайшие шесть месяцев.

Подгорица, Катарина Лане

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