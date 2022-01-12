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Среда, 12 января 2022, 13:33 мск

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В Сербии за сутки выявлено рекордное число заболевших Covid-19

В Сербии впервые с начала пандемии выявлено пятизначное число случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа зафиксировано 13 693 инфицированных, передает «Балканист.ру».

Согласно официальным данным, 11 января было проведено почти 37,5 тысячи тестов. 2 287 граждан находятся в больницах, 86 – подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки 22 пациента скончались.

Процент смертности от коронавируса в Сербии составляет 0,94%. Всего с начала пандемии выявлено 1 373 237 случаев заражения Covid-19, 12 958 – закончились летальным исходом.

Эпидемиологическая ситуация в Сербии и соседних странах серьезно осложнилась в период новогодних и рождественских праздников. Рекордная заболеваемость также зафиксирована в Болгарии, где число новых случаев коронавируса за сутки впервые превысило 7 тысяч. В то же время в Словении зарегистрированы рекордные 5 217 случаев инфицирования.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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