Президент Словении назначил дату парламентских выборов

Президент Словении Борут Пахор подписал указ о назначении парламентских выборов на 24 апреля, передает «Балканист.ру» со ссылкой на словенские СМИ.

Предвыборная кампания начнется 14 февраля. До 24 марта политические силы должны будут пройти процедуру регистрации для участия в выборах. Как отметил президент страны, после подведения итогов голосования по согласованию с лидерами парламентских групп кандидату на пост премьер-министра будет выдан мандат на формирование правительства.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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